Fiorentina, i tifosi contestano: "Sousa gobbo di m...."

Circa 500 tifosi viola, per lo più della curva Fiesole, si sono radunati davanti al Centro sportivo della Fiorentina per contestare società e squadra dopo la figuraccia rimediata in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach. Ci sono stati cori contro i Della Valle, invitati ad andarsene, ma anche contro l'allenatore ("Paulo Sousa gobbo di m...") e i giocatori, sollecitati a "Andate a lavorare".



Un gruppetto di sostenitori viola si è soffermato a parlare con Giancarlo Antognoni (unica figura salvata dai tifosi) e il responsabile dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, attraverso le cancellate del centro sportivo: "I Della Valle ci hanno portato spesso in Europa, se non è arrivato un difensore forte è colpa mia" ha detto il dg.



Sousa non può fallire l'appuntamento contro il Torino, altrimenti sarà esonerato. Di sicuro, non si dimetterà: "Quello che mi piace di più è allenare, soprattutto nelle difficoltà: sono uno stimolo per me" ha detto il portoghese in conferenza.