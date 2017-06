Fiorentina, i tifosi contestano. E Paulo Sousa ora trema

Più che l'eliminazione clamorosa dall'Europa League o che la feroce contestazione dei tifosi, che coinvolge anche la società, a mettere in bilico la posizione di Paulo Sousa sono le parole di Corvino: "Nella nostra mente adesso c’è tanta delusione, è difficile pensare al futuro. Analizzeremo tutto a mente fredda dopo una doccia ghiacciata". Nessuna difesa ufficiale del tecnico: "Non penso che la stagione sia fallimentare, pensa che sia piena di alti e bassi". La Fiorentina, però, si ritrova fuori dall'Europa e dalla Coppa Italia, ottava in campionato a -7 dal sesto posto occupato dalla Lazio.



"Si è riaperta la partita dopo un primo tempo buono, il Borussia ha iniziato a pressare alto e a tenere bene il pallone - ha spiegato Paulo Sousa - Potevamo evitare di prendere 4 gol e rimanere concentrati. Il calcio è questo, in questi momenti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e cercare di lavorare al massimo per vincere le partite che restano. Il momento è difficile, ma solo restando uniti possiamo dare il massimo. Tutte le sconfitte compromettono la mia permanenza qui, lavoro per vincere. Cerchiamo di migliorare i giocatori che hanno meno maturità ed esperienza".



A fine partita è arrivata la contestazione di circa 300 tifosi all'esterno dello stadio Franchi: insulti a Paulo Sousa, al quale è stato ricordato ancora una volta il passato juventino, ma anche alla società: "Per vincere bisogna spendere". "Sono molto amareggiato - ha detto Corvino -. I ragazzi sono consapevoli di aver avuto la qualificazione in tasca, poi sulle palle inattive sono arrivati quattro gol. C’è tanta amarezza in tutti noi. I tifosi vanno capiti, sono amareggiati come noi. Capisco il loro sfogo, avevamo toccato con mano la qualificazione.