Fiorentina, i 200 milioni di Della Valle non bastano ai tifosi

Ora che Andrea e Diego Della Valle hanno comunicato ufficialmente la disponibilità a cedere la Fiorentina, grazie alla ricostruzione di Calcio & Finanza si può capire quanto abbia speso l'attuale proprietà in quasi 15 anni di presidenza. I fratelli Della Valle, dopo il fallimento della Fiorentina di Cecchi Gori, nell'estate del 2002 crea la Florentia Viola che, di fatto, è un club senza debiti e per il quale non spende nulla per l'acquisto ma versa 7,5 milioni in aumento di capitale e altri 4,2 per la capitalizzazione.



Il primo bilancio è in rosso di 6,4 milioni e, in questi quasi 15 anni, sarà una costante visto che saranno solo tre i risultati netti a fine anno (nel 2009, nel 2012 e nel 2013). Nel 2003, poi, i Della Valle comprano lo storico marchio e la Florentia Viola diventa ufficialmente Fiorentina, che (promossa in C1 dalla C2) sale subito in serie B per meriti sportivi approfittando del crac del Cosenza. La promozione in A arriva nel 2004 e da lì iniziano investimenti importanti (oltre 130 milioni fino al 2010) ma anche le prime controversie, con il coinvolgimento dei viola in Calciopoli.



Tra le altre difficoltà della proprietà anche le cessioni importanti (come Toni e Jovetic senza contare il caso Montolivo, partito a zero), gli screzi con gli allenatori (Montella e Paulo Sousa) e la mai realizzata Cittadella Viola. Eppure dal 2002 hanno investito oltre 221 milioni di euro (e altri 50 come finanziamenti) con un risultato netto complessivo di -152,1 milioni: non sono serviti per competere per lo scudetto ma comunque utili ad avere una società sana e spesso qualificata in Europa. Non abbastanza per i tifosi.