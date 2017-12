Fiorentina, Hagi furioso: "Mio figlio ha perso un anno e mezzo"

Ianis Hagi ha compiuto 19 anni a ottobre e ha tutta la carriera davanti. Ma suo padre Gheorghe, uno dei più grandi fuoriclasse della storia del calcio romeno con un passato anche in Serie A, è furioso comunque: ce l'ha la Fiorentina, il club che aveva scommesso su lui facendolo esordire appena maggiorenne a Cagliari nella scorsa stagione e che poi - stando alle parole di Hagi sr - "non ha rispettato i patti".



"Quando sono stato a Firenze, mi hanno detto che dopo 2-3 mesi di allenamento avrebbe giocato - spiega Gheorghe Hagi -. Ne ero felice, ma i fatti non sono andati così. Ha perso un anno e mezzo della sua carriera. Era considerato tra i migliori 100 Under 21 al mondo, ma non gli è mai stata data un’occasione e se non giochi sparisci dal mercato. Adesso la priorità è giocare e stiamo cercando una soluzione".



"Abbiamo parlato con la Fiorentina e anche loro hanno convenuto che dobbiamo fare qualcosa. La sua situazione è molto delicata ora, Ianis ha perso ritmo di gioco e intensità eppure nel precampionato era stato uno dei migliori. La Serie B? Non escludiamo niente, anche io ci ho giocato e poi sono diventato il migliore. Bisogna saper ottenere il massimo in ogni momento della carriera, superando le difficoltà".