Fiorentina, Gonzalo Rodriguez: "Volevo rinnovare, nessuno ha chiamato"

Un Gonzalo Rodriguez in lacrime ha voluto salutare Firenze, la Fiorentina e i suoi tifosi, in attesa dell'ultima partita che domenica giocherà con la maglia viola dopo cinque anni. "Non pensavo che succedesse una cosa simile - ha detto l'ormai ex capitano viola -. Io avrei voluto restare e rinnovare ma questo non è successo, non è stata una questione economica ma mi ha deluso per come sono state fatte le cose, la trattativa con la società è durata pochissimo, poi non mi hanno più chiamato e da lì ho capito che dovevo andarmene, per me è una cosa tremenda". Ancora Gonzalo: "Mi hanno offerto il 25% in meno, non mi cambiava la vita ma non mi è piaciuto il modo. In un anno nessuno mi ha chiamato". Rodriguez non si è sbilanciato sul suo futuro, mentre il suo nome è da tempo accostato alla Lazio e alla Sampdoria. "Voglio avere la testa libera per l'ultima partita con questa maglia - ha detto -. Peccato per la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. Ora il capitano dovrà essere Borja Valero. Ringrazio Firenze e i tifosi, mi hanno sempre rispettato e fatto sentire a casa".



Pantaleo Corvino ha replicato a muso duro a Gonzalo Rodriguez: "Sono rimasto allibito dalla ricostruzione dei fatti di Gonzalo, è fantasiosa e non corrisponde a verità, ma ne riparleremo. Lo scoramento di Andrea Della Valle? Condivisibile, quanto al suo passo indietro c'è una struttura societaria e verrà rispettata''.

ANDREA DELLA VALLE: "FACCIO UN PASSO INDIETRO"

Dopo le parole di qualche giorno fa del fratello Diego, Andrea Della Valle ha preso una decisione: non lascia la Fiorentina ma preferisce fare "un passo indietro perché vedo che in questo momento non c'è equilibrio né un sano contraddittorio. Non capisco come mai io venga insultato così, penso di aver dato tante gioie, pur facendo sicuramente anche errori. Credo che sia arrivato il momento di fare un passo indietro e farmi da parte per il bene della Fiorentina. La società rimane ben gestita da tutti i protagonisti che sono nel club".



La risposta della Curva Fiesole non s'é fatta attendere: "Avete abbandonato la nostra Fiorentina o, meglio, data in gestione come si fa con le cose vecchie. Tornate a trattare la squadra con amore, non come un prodotto, oppure andatevene. Fate una conferenza stampa da soli, senza intermediari, parlateci e raccontate in modo chiaro cosa volete fare. Noi siamo pronti a riaccogliervi, se no si va avanti lo stesso".