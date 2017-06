Fiorentina, giallo Bernardeschi: "Ho un infortunio raro"

Dopo essere stato costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale per la doppia sfida con Albania e Olanda, Federico Bernardeschi salterà anche la gara di Bologna. Tutta colpa di un dolore alla caviglia che non dà pace al talento della Fiorentina, che sul proprio sito ufficiale comunica: "Nel corso della prossima settimana verrà eseguito una nuova valutazione per verificare la riduzione della sintomatologia nei gesti sport specifici, possibili ad oggi solo con terapia infiltrativa locale".

Dei suoi problemi fisici ha poi parlato lo stesso Bernardeschi ai microfoni di 'Deejay Football Club' e le sue sono parole che di certo non possono lasciare tranquilli i tifosi viola: "Sto provando a recuperare il prima possibile, vorrei essere in campo in queste ultime partite - ha detto - Purtroppo il mio infortunio è abbastanza raro: è un edema osseo all'interno della caviglia che necessita di tempo. Per questo ho saltato anche la Nazionale. Mi spiace aver abbandonato il ritiro, anche se sono felice di far parte di questa generazione di giovani".