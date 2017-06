Fiorentina, Fascetti lancia l'allarme: "In 4-5 giocano contro Sousa"

L’ex allenatore della Fiorentina Eugenio Fascetti, intervistato da Radio Bruno, ha parlato del momento difficile dei viola: “La Fiorentina da febbraio viaggia con la media poco superiore ad un punto a partita, quindi c’è qualcosa che non va. E’ una media da retrocessione e la squadra corre poco, è apatica. La colpa non so di chi sia, forse un po’ di tutti. Sousa in bilico? Purtroppo siamo sempre noi allenatori a pagare. Di certo c’è che una crisi così è da tanto tempo che non la vedevo in una squadra".

"Ai miei tempi - prosegue Fascetti - dopo 8 mesi così, l’allenatore sarebbe già saltato, ma se sia giusto o meno farlo in questo caso non spetta a me dirlo. Non è possibile che la Fiorentina, con le qualità che ha, giochi male. I giocatori devono rispondere a questa domanda: siete contro o dalla parte dell’allenatore? Secondo me Sousa ne ha molti contro, ma non hanno il coraggio di esprimersi. Ci sono delle fratture nella squadra. I Della Valle devono intervenire: o mandano via l’allenatore o mandano via 4-5 giocatori”.