Fiorentina, ecco Pioli: contratto di 2 anni con opzione sul terzo

La notizia era nell'aria da tempo è ora è arrivata anche l'ufficialità. Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina: l'ex tecnico dell'Inter ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo come annunciato dalla società viola. Per Pioli si tratta di un ritornio avendo giocato da calciatore con la maglia viola tra il 1989 e il 1995, collezionando 156 presenze e indossando anche la fascia di capitano.



"La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina augurano al neo allenatore viola le migliori soddisfazioni e gli rivolgono un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico" si legge nel comunicato della Fiorentina.

PIOLI E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA. BENTORNATO STEFANO!

leggi la notizia https://t.co/xAOMThfaue #ForzaViola pic.twitter.com/QauPzxDU3G — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 6 giugno 2017