Fiorentina, ecco il nuovo stadio: "Rinascimento viola"

Uno stadio ultramoderno da 40 mila spettatori nell'area Mercafir da 48 ettari: la Fiorentina ha presentato il progetto a Palazzo Vecchio, illustrando, in un filmato di 5 minuti poi diffuso anche sui social network, quella che sarà la nuova casa viola probabilmente tra 4 anni, stando alle parole di Della Valle. Area parcheggio limitrofa da 45 mila metri quadri (più 700 posti coperti all'interno dell'impianto), copertura totale per la protezione degli spettatori, risorse sostenibili a basso impatto ambientale, servizi dedicati alle famiglie e una silhouette a fiore che "elimina i posti lontani", la nuova Curva Fiesole a soli 7 metri dal campo, e poi ovviamente museo, store ufficiale del club, hotel da 100 camere, ristorante panoramico, centro commerciale e spazi per eventi: il tutto per un costo di circa 420 milioni.



"Anche a Roma stanno facendo il loro progetto, noi siamo sicuramente più avanti - ha detto Andrea Della Valle -. Mi auguro possa essere un bell’esempio, mi piacerebbe chiamarlo ‘Rinascimento viola’. Vogliamo lasciare qualcosa a questa città, che merita un progetto così importante, che possa diventare storia. Questi investimenti saranno accompagnati da partner finanziari, ancora non c’è niente di concreto. Stiamo cercando partner finanziari ed industriali per questo grande progetto, per una grande città, tra le più belle del mondo".