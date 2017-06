Fiorentina, Della Valle: "Scioccato, io non devo scusarmi..."

"Questo per me è uno shock, la partita era chiusa ed un rigore inventato l'ha riaperta. C'è tanta rabbia e delusione. Sousa? Non ne voglio parlare io a caldo, mi dispiace per i tifosi. Non ricordo una partita così da quando sono qua. Dobbiamo provare ad arrivare al 6° posto". Così un deluso e amareggiato Andrea Della Valle commentare l'incredibile sconfitta della Fiorentina contro il Borussia Monchengladbach, che ha eliminato la Fiorentina dall'Europa League.



A fine partita da una parte della tifoseria viola è partita anche una contestazione a tutti, società compresa: "I tifosi sono delusi come noi, mi scuso a nome della squadra, non mi capacito di questo epilogo. Se i giocatori sono uomini veri adesso gia' lunedì devono reagire - ha detto sempre il patron viola -. Sul futuro faremo più avanti altre valutazioni. Personalmente non mi devo scusare di nulla. Da domani i giocatori si confronteranno con l'allenatore, sono stati già stasera chiusi un'ora nello spogliatoio".



Poi sul futuro di Kalinic: "Non credo che arriveranno offerte, il ragazzo ha detto che vuole restare con noi. Il sesto posto non è cosi' lontano, non possiamo mollare adesso". Infine sul presente e sul futuro della Fiorentina: "Questo è un gruppo che ci ha portato sempre in Europa in modo diretto, tutte le valutazioni le faremo a fine stagione. Sono ancora scioccato, il prossimo anno ci saranno 4 squadre in Champions e si possono riaprire tanti obiettivi. Cercherò di ricostruire un gruppo e di rimotivarlo"