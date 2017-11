Fiorentina, Chiesa piace a tanti: il papà incontra il Psg

Federico Chiesa è uno dei talenti emergenti del calcio italiano, ancora troppo acerbo, evidentemente, per far parte già del giro della Nazionale. DI sicuro sarà un punto fermo del futuro e a dimostrarlo, oltre al rendimento in campo, c'è anche l'interesse delle grandi squadre. Dopo l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport sull'assalto dell'Inter da 50 milioni la prossima estate, ne arriva un'altra: sull'esterno c'è anche il Psg.



Stando a La Nazione e a La Repubblica, il padre Enrico Chiesa, ex calciatore, ha incontrato gli emissari del Psg: nonostante il sovraffollamento nel reparto d'attacco, dunque, i dirigenti francesi hanno messo gli occhi sul 20enne che in questa stagione ha segnato 2 gol in campionato ed è stato spesso uno dei migliori in campo.



La Fiorentina, che la scorsa estate aveva resistito all'assalto del Napoli, rinnoverà in ogni caso a breve il contratto del proprio talento che passerà a uno stipendio di 400 mila euro a stagione a 2 milioni, diventando il giocatore più pagato in maglia viola.