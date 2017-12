Fiorentina, Chiesa: "Futuro? Sono già in un top club"

Federico Chiesa è una delle più belle e recenti scoperte del calcio italiano ad alti livelli: non a caso il figlio d'arte è sul taccuino di tante grandi squadre comprese Napoli, Inter, Juventus e Paris Saint Germain. Ma l'attaccante non ci pensa, anzi: "Queste voci mi rendono orgoglioso ma ho firmato sino al 2022 perché anche la Fiorentina è un top club. La maglia viola per me è un onore e un orgoglio. Sono nato a Genova però Firenze è casa mia" le parole al Corriere della Sera.



Chiesa assicura di non volere bruciare le tappe: "Non sono ancora un giocatore vero. Sa cosa dice mio padre? Che diventi giocatore quando hai 300 partite in Serie A. Io ho appena tagliato il traguardo delle 50, non ho ancora fatto niente: devo migliorare la fase difensiva e nella gestione della palla. La mia filosofia è la stessa del giorno in cui sono andato al ritiro di Moena: dare l’anima a ogni allenamento".



Infine, sui suoi modelli: "Il mio idolo da ragazzino era Kakà, oggi dico Griezmann".