Fiorentina, Borja Valero ringrazia tutti e attacca Corvino

Miguel Borja Valero, nuovo centrocampista dell'Inter, ha voluto salutare la Fiorentina sulle pagine locali di Repubblica. Ecco alcuni stralci della sua lettera: nell'ultimo paragrafo l'attacco a Corvino che non viene citato.



"Devo ringraziare tantissime persone e volevo cominciare ringraziando tutti i miei compagni di questi anni: abbiamo lottato, sofferto, riso e pianto... Sempre uniti. Un ringraziamento particolare lo devo ad un compagno per me molto speciale: Gonzalo. Vorrei continuare ringraziando tutti i dipendenti dell'Acf Fiorentina. Ringrazio mister Montella e tutto il suo staff per avermi reso partecipe di una Fiorentina bella, vivace, divertente per noi e per tutte le persone che ci guardavano. Ringrazio Paulo Sousa e il suo staff per aver creduto in me e per averci regalato qualche mese di sogni e grandi soddisfazioni quando eravamo primi in classifica. Non posso dimenticare Pradè e Macía, che mi hanno portato a Firenze e sono sempre stati disponibili e pronti ad aiutare noi giocatori e tutte le persone che avevano bisogno di un supporto".



"Un ultimo abbraccio simbolico a tutti i Fiorentini... Con il loro senso dell'umorismo, il loro accento e la 'c' aspirata, il loro senso d'appartenenza unico al mondo che mi 'è garbato sempre un monte'... Siete unici. Grazie di cuore a tutti i tifosi viola per essermi sempre stati accanto, anche nei momenti più difficili; non dimenticherò mai le emozioni che mi avete fatto sentire".



"Ringrazio i fratelli Della Valle con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto. Non ho mai creato un problema o detto una parola fuori posto, ma la relazione con la nuova Direzione sportiva ha spezzato tutto; non mi restava altro da fare che andarmene per il bene di tutti. Sono andato via con la coscienza tranquilla e a testa alta. Vi voglio un bene infinito, grazie mille di tutto e viva Fiorenza sempre!".