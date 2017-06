Fiorentina, Borja Valero ai tifosi: "Se non vado via finisco in tribuna"

Borja Valero fa chiarezza. Secondo quanto riferisce FirenzeViola.it, lo spagnolo nel corso delle vacanze si sarebbe confrontato con alcuni tifosi della Curva Fiesole rivelando che la Fiorentina lo avrebbe scaricato. Di fronte all'invito a rimanere lo stesso il centrocampista avrebbe spiegato di temere di finire in tribuna in caso di permanenza in Toscana.



Alla base dei dissidi con la dirigenza gigliata quanto accaduto a gennaio quando il club viola, sempre secondo FirenzeViola.it, aveva trovato un accordo con un acquirente cinese per la cessione del 32enne. Il mediano si era rifiutato di andare via 'rovinando' i piani di Corvino: i rapporti negli ultimi mesi sarebbero rimasti molto tesi.



Da qui l'addio quasi necessario: è forte il pressing dell'Inter (c'è già l'accordo con il giocatore) anche se la Fiorentina chiede 8 milioni di euro e non intende arretrare da questa richiesta: nuovo braccio di ferro in vista?