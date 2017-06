Fiorentina, Bernardeschi: "Noi grandi uomini, non meritiamo questo trattamento"

Non sono parole di rottura. Non ancora, almeno. Ma Federico Bernardeschi sembra quasi voler mandare un avvertimento al popolo viola. Lo striscione comparso in settimana al Franchi non è andato giù al numero 10 della Fiorentina che piace all'Inter e non solo. Nell'ultimo periodo si lavorava al rinnovo per 2,5 milioni di euro a stagione, ma la contestazione alla squadra (definita "inconcludente" dai tifosi) rischia di incrinare il rapporto tra la stella e la sua gente.



"Per l’Europa è difficile - ha detto Bernardeschi a Premium Sport dopo aver segnato il gol del 2-2 al Sassuolo -, ma non molliamo mai e ci proveremo fino alla fine. I punti persi nelle ultime giornate? Ci è mancata lucidità nella gestione delle partite, ma lavoriamo per migliorare e correggere gli errori. Non è facile con questo ambiente, però. Oggi non ero al cento per cento per un problema alla caviglia, ma ora sto bene: mi dispiace per questa squadra, perché è fatta di grandi uomini e non ci meritiamo questo trattamento. Io e Berardi assieme in futuro? Magari sì, è un grande talento"