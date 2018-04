Fiorentina-Benevento, minuto 13: tutti fermi per Astori

Minuto 13 di Fiorentina-Benevento: tutti fermi. L'arbitro Fabrizio Pasqua sospende la partita, gli spalti si colorano di viola con la scritta "Ciao Davide". Un altro minuto di silenzio, o forse un po' di più, come prima del match, poi l'applauso e i cori che partono dalla Fiesole "Un capitano, c'è solo un capitano". L'omaggio ad Astori è toccante: poi si riprende a giocare, come era ovvio che fosse, ma fermarsi era un bisogno per tutti, oltre che un segno di rispetto per il giocatore..



Cinquemila palloncini bianchi e viola era stato liberati in aria al Franchi prima della sfida: dopo un silenzio durato più di un minuto, con i giocatori delle due squadre abbracciati tra loro e undici bambini con le maglie numero 13 di Fiorentina e Cagliari schierati di fronte, è partita così la prevista coreografia omaggio per Astori testimoniata dai tweet della Fiorentina.