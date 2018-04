Fiorentina-Benevento 1-0, vittoria viola per Astori

Nel nome di Davide Astori: la Fiorentina gioca e vince per lui la prima partita giocata senza il suo capitano. A tre giorni dai funerali e in un clima surreale, la Viola ha messo in campo il cuore per onorarne la memoria, anche quando le gambe non giravano più e con la mente inevitabilmente condizionata dalla tragedia. Contro il Benevento decide Vitor Hugo e sembra una strana volontà del destino: il difensore centrale è proprio l'uomo che ha preso il posto di Astori nella formazione titolare. Scontata e bella la dedica con tanto di saluto militare.



Questa vittoria è per #Davide e tutti quelli che lo hanno amato.

Le emozioni più grandi ovviamente esulano dalla partita e cominciano nel riscaldamento, quando tutta la rosa della Fiorentina, staff tecnico compreso, entrano in campo con la maglia numero 13 ricevendo l'applauso del Franchi. Poi il minuto di silenzio, lo striscione e soprattutto la sospensione al minuto 13 quando l'arbitro ferma tutto e allo stadio cala ancora il silenzio, per un altro toccante omaggio, con gli spalti che si colorano di viola.La partita ricomincia ed è in quel momento che la Fiorentina dà il meglio:spreca due occasioni, poi Vitor Hugo salta altissimo e segna il gol che sblocca e decide la sfida. Il Benevento, che fin lì era sembrato uno sparring partner, in realtà torna in campo con molto più vigore nella ripresa, anche perché la Viola comincia a faticare dopo una settimana senza veri allenamenti. Un tiro di Guilherme di poco a lato, però, è l'unica emozione, fino al. La Viola rischia, poi in pieno recupero sfiora il 2-0 con un palo di Badelj e il clamoroso errore di Benassi sul tap-in. Poco importa: la memoria di capitan Astori è stata onorata nel migliore dei modi, anche cone compagni nel finale.