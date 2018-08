Fiorentina, batosta con lo Schalke: 0-3 in amichevole

Mettiamola così: la formazione titolare che domenica affronterà la Sampdoria ha retto bene e a tratti ha giocato meglio dello Schalke. Ma la Fiorentina non può essere contenta se da Gelsenkirchen va via subendo una sconfitta pesantissima nel punteggio: 3-0, frutto di tre gol segnati tra il 69' e l'85', quando Pioli aveva cambiato mezza squadra. Sedici minuti per una sbandata spaventosa: il calo di tensione come difetto da correggere.



Veretout resta in panchina perché in campionato è squalificato e così Pioli dà fiducia a Norgaard al suo posto, davanti alla difesa, con Gerson mezzala sinistra. Davanti ci sono Chiesa, Simeone ed Eysseric, perché Pjaca e Mirallas hanno bisogno di tempo per essere al top e per vederli titolari ci vorrà un po'. Il primo tempo è più di marca viola: un'occasionissima sprecata da Benassi e un paio di spunti di Chiesa non bastano.



Nella ripresa il solito Chiesa si rende ancora pericoloso, poi lo Schalke colpisce un palo con Nastasic, prende coraggio e al 69' sblocca il risultato con McKennie, servito da Caligiuri. Chiesa, a quel punto, era già uscito, Pioli va avanti coi cambi e i viola crollano: al 75' Skrzybski raddoppia sul filo del fuorigioco, all'85' tocca a Teuchert. Ma la Fiorentina aveva già la testa altrove.