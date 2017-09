Fiorentina, Antognoni: "Tagliavento senza rispetto, era rigore su Simeone"

La Fiorentina va all'attacco di Tagliavento. Giancarlo Antognoni, club manager viola, è tornato sulla partita di domenica sera contro l'Inter durante la presentazione di Giovanni Simeone: l'arbitro è sotto accusa per la mancata assegnazione del rigore per il contatto tra l'attaccante viola e Miranda a fine primo tempo.



"L'atteggiamento di Tagliavento non mi è piaciuto per niente - ha detto Antognoni - Passi il rigore all'Inter, ci può stare ma il fatto di non essere andato a vedere il fallo fatto su Giovanni ci ha dato fastidio. È stato un atteggiamento non rispettoso nei confronti di una squadra che è andata a fare la partita"



Anche Simeone ha parlato dell'episodio: "Il fallo di Miranda era rigore, mi ha preso sul piede di appoggio. Il Var cambia poco, sono sempre gli occhi degli arbitri a decidere"

Simeone: "Miranda mi ha toccato, era rigore"