Fiorentina, Antognoni: "La Lazio si lamenta? Anche noi"

Giancarlo Antognoni risponde alla Lazio. "Peccato per la sconfitta di ieri, c'è rammarico per gli episodi accaduti, la Lazio si lamenta ma questo vale anche per noi. Sul fallo da rigore su Biraghi ad esempio è mancata un'ammonizione per la Lazio, invece le regole sono cambiate" le parole del club manager viola a Italia 7 e riportate dall'Ansa, dopo che in giornata Arturo Diaconale, portavoce dei biancocelesti, aveva tuonato contro la direzione di gara di Damato.



"Comunque - prosegue Antognoni - è importante che la squadra abbia reagito. Dispiace dopo una prestazione del genere non aver preso neanche un punto ma già sabato torneremo in campo e conta proseguire su questa strada. Se continueremo così potremo raggiungere un obiettivo insperato come la qualificazione all'Europa: la possibilità c'è, neppure il Milan è troppo distante''.



Un pensiero su Veretout (''Giocatore generoso e completo, difficile trovarne uno così, Corvino insieme a Freitas ci è riuscito'') e sulle strategie di mercato: ''La Fiorentina cercherà di tenere i suoi pezzi migliori. Certo, sul mercato non sai mai cosa può accadere perché dipende tanto anche dagli stessi giocatori ma l'intenzione è quella".