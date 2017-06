Fiorentina, Antognoni dà l'addio a Sousa: "Il prossimo tecnico sarà italiano"

Quella che era una sensazione, ora è diventata una certezza o quasi. Paulo Sousa non guiderà la Fiorentina nella prossima stagione. Il dirigente viola Giancarlo Antognoni ha di fatto annunciato l'addio al portoghese in un'intervista al Corriere Fiorentino: "Il prossimo allenatore, anche se la scelta non è di mia competenza, credo che sarà italiano. Per me la nostra resta la migliore scuola. E non lo dico io, parlano i fatti e i risultati: guardate Ranieri, Conte, Ancelotti. Noi abbiamo la mentalità italiana, primo non prenderle. Con questo calcio palleggiato di sicuro vediamo tanti gol, ma non sai mai come finisce".



Il calcio palleggiato è una prerogativa di Sousa: difficile non scorgere una frecciata nei suoi confronti nelle parole di Antognoni. In casa Fiorentina tiene banco anche il futuro di Bernardeschi: "Ha tutto per essere il prossimo capitano, ed è giusto che abbia la numero 10 sulle spalle. Ha personalità e qualità. Un consiglio? Di restare ancora qui, perché può crescere ancora molto. Poi per il futuro c’è tempo, d’altronde il calcio è cambiato e le tentazioni oggi sono addirittura mondiali. Per tutto questo ormai l’uomo bandiera è molto difficile da trovare, in qualsiasi squadra".