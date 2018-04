Fiorentina, Antognoni: "Buffon? Lo capisco, ma poteva evitare"

Pochi minuti prima della sfida del Franchi tra Fiorentina e Spal, il club manager viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato ai microfoni di Premium Sport del momento della squadra di Pioli e di futuro: "Sportiello? Sta facendo molto bene come tutta la squadra e credo che potrà rimanere con noi anche l'anno prossimo, la clausola è già stabilita, ci sono tutti i presupposti per una permanenza in viola. Pioli? Valorizza il gioco e i giocatori, ormai la squadra ha acquisito continuità: nelle ultime 19 partite abbiamo fatto meno punti solo di Juventus e Napoli. Simeone? Gli mancava il gol e per un attaccante è molto importante, comunque è in grande crescita, la squadra gli sta dando una mano".

Non solo Fiorentina però, perché Antognoni ha commentato anche l'episodio della settimana: il rigore concesso al Real Madrid e il conseguente sfogo di Gigi Buffon: "Da ex capitano lo posso giustificare per il momento a caldo - ha detto - però ragionandoci un po' sicuramente poteva evitare. Però lo capisco, subire un rigore decisivo al 93esimo non è piacevole, ma secondo me il rigore c'è: forse era il minuto sbagliato, ma il rigore c'era".