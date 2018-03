Fiorentina, Andrea Della Valle: "Astori ci mancherà per sempre"

Andrea Della Valle è subito rientrato dal Marocco a Firenze una volta saputa la notizia della morte di Davide Astori: "Non so neanche esprimere ciò che è successo pensando ai suoi familiari, alla squadra. Difficile stare qui adesso, è una tragedia immensa. Aveva qualcosa di speciale, chi l'ha conosciuto può confermarlo. Con lui avevo un rapporto speciale, era un ragazzo d'oro" ha detto davanti al centro sportivo della Fiorentina.



Il presidente onorario viola continua: "Vedremo come affrontare una prova così dura per tutti noi e soprattutto per la compagna di Davide, siamo tutti sconvolti. Dobbiamo cercare di andare avanti, spero capiate il nostro stato d'animo: i ragazzi dovranno reagire e lo faranno per lui. Ci mancherà per sempre perché era un vero capitano".



Poi, un retroscena: "Lunedì avrebbe rinnovato il contratto, avrebbe finito la carriera a Firenze. A Bologna avevo parlato con lui una mezz'oretta e mi raccontava tutto dei nuovi ragazzi: sembra lui Pioli o Corvino, sembrava allenatore e dirigente".