Fiorentina, alta tensione tra i tifosi: "Ci avete rotto"

"Società assente, squadra inconcludente, allenatore indolente: Curva Fiesole sempre presente. Ci avete rotto...". È comparso questo striscione nella notte al Franchi e il messaggio è fin troppo chiaro: i tifosi della Fiorentina hanno perso la pazienza. La contestazione va avanti ormai da tempo e la sconfitta di Palermo è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.



Nel mirino del popolo viola sono da mesi sia la famiglia Della Valle, che pure ha "rilanciato" con il progetto del nuovo stadio, sia Paulo Sousa, prima messo in discussione per il suo passato da calciatore alla Juve (e secondo radiomercato anche per un suo possibile futuro in bianconero), adesso anche per i risultati. L'ottavo posto, a 4 punti dal Milan a 4 giornate dal termine, ha deluso i tifosi che forse per la prima volta se la prendono anche con la squadra.