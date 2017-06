Fininvest-SES: incontro a casa Milan in vista del closing

Sono iniziati i preparativi per organizzare al meglio la giornata del 13 dicembre, quando si celebrerà la storica assemblea dei soci del Milan in coincidenza con il passaggio di proprietà del club alla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports.



Nella mattinata di lunedì alcuni manager di Fininvest ed emissari della società a capo del consorzio cinese sono stati a Casa Milan per un sopralluogo operativo in cui sono state fatte le prime valutazioni logistiche sull'organizzazione dell'assemblea chiamata a nominare la nuova governance, prima della firma del closing.



Il 13 dicembre, in mattinata, l'assemblea potrebbe svolgersi nella sede del club. Poi nel pomeriggio, sempre a Casa Milan o in un'altra location, i futuri proprietari del Milan dovrebbero tenere una conferenza stampa di presentazione.