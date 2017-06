Figo: "Calciopoli? Inter battuta per anni da motivi oscuri"

Lo scudetto del 2006, Calciopoli e quel pasticcio di anni prima che gli impedì di diventare un giocatore del Parma: ecco alcuni stralci dell'intervista concessa da Luis Figo a Four Four Two.



"Quando fu resa pubblica la decisione finale nel 2006, la maggior parte di noi non era a Milano e, naturalmente, non abbiamo celebrato nello stesso modo. Ma sappiamo tutti che la decisione della Corte era di riparare l’ingiustizia che esisteva da anni. E’ stato un premio equo per tutti i giocatori che si erano impegnati così tanto per l’Inter e che non avevano vinto a causa di alcuni motivi oscuri“.



“Lo Sporting Lisbona raggiunse un accordo con la Juventus per il mio trasferimento, ma io ero arrabbiato quando l’ho scoperto e ho firmato un contratto con il presidente del Parma, Giambattista Pastorello. Era l’unico contratto avevo firmato correttamente, quello che avevo firmato con la Juve non doveva essere valido. Ma Luciano Moggi, la cui influenza nel mondo del calcio l’ho capita un po’ di più in questi giorni, è riuscito a vietarmi di giocare in Italia per due anni. Forse era il mio momento fortunato, perché alla fine sono andato al Barcellona".