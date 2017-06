Figc, Uva a Premium: "Orgogliosi della Commissione Antimafia ma tuteliamo il calcio"

Dopo il botta e risposta tra Michele Uva e Rosy Bindi, il direttore generale della Federcalcio ha voluto precisare la sua posizione ai microfoni di Premium Sport: "Ho detto che bisogna evitare un processo mediatico che è cosa diversa dal dire 'non bisogna fare un processo mediatico'. Evitare vuol dire ragionare sulle diverse attività: ci sono due procedimenti in corso, uno di natura penale e uno sportivo, ed è giusto che procedano così". Uva entra nel merito: "Siamo sostenitori e, da italiani, orgogliosi della Commissione Antimafia però evitare un processo mediatico penso sia una cosa che la Figc debba fare per proteggere il calcio italiano e le sue squadre".



La posizione della Federcalcio è chiara: "Parliamo così non perché c'entra la Juventus, è un discorso generale. Siamo sempre disponibili a collaborare fermo restando che speriamo che non vengano coinvolte altre squadre e che i bianconeri ne vengano fuori nel migliore dei modi".



Si passa al capitolo Lega Calcio, con la spaccatura tra società che sembra avvicinare il commissariamento: "Ci sono procedure previste dallo Statuto della Federazione e lavoriamo nel rispetto del regole. Il commissariamento sarebbe una sconfitta per il calcio, speriamo che nei prossimi venti giorni le varie anime trovino una sintesi e si arrivi a una elezione normale. Noi tifiamo per la normalità. Io commissario? Non dipende da me ma ripeto: speriamo non ci sia commissariamento".



Infine, sull'ipotesi di un turno infrasettimanale prima di Spagna-Italia per consentire agli azzurri di prepararsi meglio al big match: "Non possiamo imporre nulla come Federazione né la Lega Calcio può far finta di nulla della Nazionale. Bisogna sedersi serenamente a un tavolo, spiegare le proprie ragioni e capire quelle degli altri. Mi pare che ci sia un clima positivo". Sulla vittoria contro l'Albania: "Era una partita difficile, contro un avversario sostenuto da tanti tifosi: la definirei vittoria eccellente".