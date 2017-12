Figc, Tommasi trova nuovi consensi

La corsa contro il tempo per evitare il commissariamento della Figc sta costringendo tutte le parti che governano il calcio italiano a trovare un nome che possa mettere d'accordo tutti (o quasi). Francesco Totti qualche giorno fa ci ha provato: "Io vedrei bene Damiano Tommasi, persona onesta e competente" e Di Francesco lo ha seguito a ruota ieri.



Prima del Consiglio Federale odierno, che ha stabilito il 29 gennaio come giorno per l'assemblea elettiva del nuovo presidente appoggiando la proposta di Tavecchio, Tommasi aveva commentato così: "L'endorsement di Totti? Francesco fa gli assist poi bisogna capire dove vanno. Se sono disponibile a fare il presidente? Non è questo il tema in questi giorni. Per statuto federale ci deve essere una componente che propone un nome, nessuno si autocandida".



Amici, ex compagni ma non solo: l'ex Roma e attuale numero 1 dei calciatori italiani avrebbe il consenso anche di Lega Pro e Lega Dilettanti, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport: tutte e tre assieme, formerebbero il 71% dello schieramento e quindi non ci sarebbe bisogno dei voti di Lega Serie A e B per l'elezione a presidente della Federazione.



Ma il Coni, che pure gradirebbe l'ipotesi Tommasi, e lo stesso governo italiano preferirebbero una maggioranza il più possibile vicina al 100% per poter far ripartire il progetto Italia senza incrinature. Gli sfidanti più papabili sono l'attuale presidente della Lega Dilettanti Sibilia e il dg della Figc Uva.