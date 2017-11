Figc, si dimette il sostituto pm Trantino: "Doveva farlo Tavecchio"

La Figc registra una dimissione post-disastro Mondiale: è quella di Enrico Trantino, presidente della Camera penale di Catania e (ormai ex) sostituto procuratore federale. Con un post su Facebook, Trantino ha motivato la sua decisione con un riferimento indiretto a Tavecchio: "Mi sarei atteso un gesto di fierezza da parte di chi, per avere stabilito chi dovesse guidarci, rassegnasse le dimissioni".



E ancora: "Appartengo a quella schiera convinta che la nostra epoca abbia bisogno di riferimenti credibili e autorevoli in grado di assumersi le proprie responsabilità; senza cercare capri espiatori su cui scaricare la colpa di ogni fallimento, pur di non abbandonare ruoli di potere".



Rassegna quindi le "irrevocabili" dimissioni per "evitare che il presidente e la Federazione annoverino nei propri ranghi un collaboratore che possa procurare loro imbarazzo con la sua anacronistica visione".