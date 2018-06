Figc, Pecoraro: "Allegri-Tagliavento? Si può discutere dell'etica"

La Federazione non aprirà alcuna inchiesta in merito al siparietto tra Massimiliano Allegri e Paolo Tagliavento in mixed zone dopo Inter-Juventus, lo ha confermato ieri il procuratore capo Giuseppe Pecoraro che, sulle pagine di Tuttosport, approfondisce il concetto: "Ho visto i filmati circolati su internet ma non dimostravano assolutamente nulla. Non avevano nessun valore, tantomeno rappresentavano un motivo per aprire qualsiasi caso. Al limite si potrebbe eccepire sull'etica di certi atteggiamenti, ma io non mi occupo di etica. Dal punto di vista disciplinare non avevano nessuna rilevanza. Stop".



Il procuratore capo Figc continua: "I social contano poco perché c'è un problema di fondo: la certezza e la neutralità delle fonti stesse. Se per esempio si guarda un filmato dove avvengono certi fatti, come faccio io a essere certo della sua autenticità? Un conto sono i rapporti che mi arrivano dai collaboratori della Procura federale piuttosto che della polizia, un altro dei filmati che compaiono in rete".