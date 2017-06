Figc, nessuna sorpresa: Tavecchio confermato presidente alla terza votazione

Carlo Tavecchio è stato confermato presidente della Figc per il prossimo quadriennio. Decisiva la terza votazione (quorum al 50% più uno) con il 54,03% dei voti rispetto al 45,97% dello sfidante Andrea Abodi.



Nella prima votazione, che richiedeva il quorum del 75% il presidente uscente aveva raccolto il 56,49% contro il 42,91% di Abodi. A vuoto anche la seconda: Tavecchio era rimasto in vantaggio con il 53,70% contro il 45,41% di Abodi senza raggiungere il quorum del 67%.



Si è trattato di un confronto atipico perché metteva di fronte due candidati provenienti da Leghe di club (Tavecchio era capo della Lega Nazionale Dilettanti) mentre la scorsa elezione lo sfidante era stato Demetrio Albertini quindi di provenienza dalle componenti tecniche (calciatori, allenatori o arbitri). A Roma votano i 279 delegati in rappresentanza di Serie A (20 componenti), Serie B (22), Lega Pro (60), Dilettanti (90), calciatori (52), allenatori (26) e arbitri (9) ma non tutti i voti hanno avuto lo stesso peso: la serie A conta per il 12%, la B per il 5% e la LND per 34%.

Tavecchio si commuove: "Dedico l'elezione a mio fratello"