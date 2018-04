Figc, Fabbricini: "Seconde squadre già dal 2018-19"

Dire che il calcio italiano non sarà più lo stesso è un azzardo, di sicuro è un primo passo verso la svolta che tutti aspettavano e ancora aspettano dopo l'esclusione della Nazionale dal Mondiale. Ad annunciarla, in un certo senso, è stato Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc: "C'è massima convergenza verso le seconde squadre, come succede nei massimi campionati europei - ha spiegato a margine della riunione delle leghe e delle componenti -. Possiamo dire che è una piccola riforma già di fatto varata, ma prima di renderla effettiva occorrono approfondimenti normativi sulle regole e bisogna affrontare problemi legati a impiantistica".



"Aic, Lega serie A e Lega di B e Lega Pro hanno una convergenza forte su questo argomento. L'idea è partire proprio dalla Lega Pro e cercare di farlo già nel 2018/19. C'è da risolvere delle questioni ma credo che potremo essere pronti perché la la volontà di procedere accomuna tutti".



Fabbricini ha toccato anche altri temi: "Una verifica dello statuto è necessaria. Contiamo di poter indire un'assemblea straordinaria per lo statuto entro la metà o fine novembre per poter poter andare all'assemblea elettiva entro la fine di febbraio 2019. Dopo un anno ci sarà una nuova assemblea elettiva nel rispetto dell'anno olimpico, quindi la nuova governance durerà circa un anno".