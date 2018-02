Figc, Fabbricini: "Li Yonghong? Sono preoccupato. Parlerò con il Milan"

"Sono preoccupato per il Milan in quanto è una situazione che coinvolge una grande squadra e un grande patrimonio sportivo della federazione. Vediamo come si sviluppano le cose, certo leggendo alcune prime pagine fanno pensare molto, per cui dobbiamo stare molto attenti. Cercherò di avere qualche contatto in questi giorni con il Milan e capire". Il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, commenta così l'inchiesta del Corriere della Sera che vede il patrimonio del proprietario dei rossoneri, Li Yonghong, messo all'asta dal tribunale cinese.



"Se andava verificato meglio dalla Lega di A? Bisogna stare dentro le cose per poter giudicare - aggiunge Fabbricini a margine della presentazione del Museo del Calcio internazionale andata in scena alla Camera dei Deputati a Roma - io non c'ero dentro e questa cosa è scoppiata ieri a livello mediatico. Cercherò di mettermi in contatto con qualcuno per cercare di capire e se ci sono margini per poter stare tranquilli o meno. Certo, il patrimonio del Milan è un patrimonio enorme".



Il numero 1 della Federcalcio ha anche parlato della questione allenatore della Nazionale: "Dovrà avere caratteristiche particolari. Il ct non è un allenatore ma un selezionatore, quindi questo va a restringere certi campi. Qualunque scelta dovrà tenere conto anche di un'attenta osservazione del bilancio federale. Contatti non ci sono stati con nessuno, neanche con Mancini che in questi giorni era a Roma. Non ci sono novità, è un argomento che sta curando Alessandro Costacurta, è chiaro che ci consultiamo".



"La difficoltà maggiore che abbiamo - conclude Fabbricini - è quella di contattare persone sotto contratto. Non si possono fare incidenti diplomatici anche se qualcosa purtroppo è già successa. Staremo molto attenti a tutto e cercheremo di essere molto delicati. Non ci fermiamo ai nomi già letti, cerchiamo anche soluzioni differenti".