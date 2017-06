Figc, deferiti 16 club: ci sono anche Juventus, Napoli e Inter

La Procura Federale ha reso noto di aver deferito sedici club e 52 tesserati di varie categorie, tra cui anche Juventus, Napoli e Inter. Tra i tesserati FIGC deferiti presenti il tecnico del Pescara Massimo Oddo, l’attuale presidente della Fiorentina Mario Cognigni, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ed il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.



Tutto nasce dall'inchiesta 'Fuorigioco' della procura di Napoli che ha visto indagati 64 tra calciatori, procuratori e dirigenti per reati tributari, evasione e false fatturazioni. Il Procuratore della Figc, esaminati gli atti d’indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e trasmessi all’Ufficio della Procura Federale lo scorso 26 febbraio, deferisce le società a titolo di responsabilità diretta per una serie di violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del regolamento Agenti di Calciatori. Deferiti anche dirigenti e calciatori delle società sopra citate.



Questa la lista completa dei club deferiti: Chievo Verona, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Palermo, Pescara, Catania, Cesena, Ternana, Vicenza, Livorno, Portogruaro, Grosseto e Reggina.