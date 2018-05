Figc, Costacurta: "Seconde squadre in Lega Pro dalla prossima stagione"

Novità importante per il calcio italiano. Ad annunciarla, in un'intervista a Undici, è il subcommissario Figc Alessandro Costacurta: "Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro. Le secondo squadre che le società di A decideranno di iscrivere occuperanno i posti dei club che non si iscrivono. Quest'anno non ci saranno ripescaggi e i buchi saranno occupati dai club che aderiranno al bando".



L'ex difensore del Milan aggiunge ulteriori dettagli: "Le squadre B saranno composte da calciatori Under 21, con la possibilità di introdurre due fuoriquota Under 23. E dovranno avere in rosa un numero minimo di giocatori convocabili per le Nazionali italiane che stiamo definendo. Le squadre parteciperanno al campionato regolarmente, potendo essere promosse o retrocedere. Con un'unica limitazione: non potranno mai giocare nel campionato della prima squadra".



Cambi in vista pure nel settore tecnico: "Oggi il corso di preparazione alla carriera da allenatore di Coverciano è lo stesso che ho fatto io. Ma siamo nel 2018. Le ore di match analysis sono poche, lo scouting è sottovalutato, i sistemi di preparazione sono poco aggiornati. Non possiamo giustificarci dicendo che i nostri allenatori ogni anno dominano in Europa".

BALATA: "CERTI PROGETTI VANNO CONDIVISI"

La prima reazione ufficiale alla comunicazione di Costacurta sulle squadre B è della Lega Serie B, e non è conciliante. Ecco la nota ufficiale: "Il presidente Mauro Balata, preso atto con preoccupazione delle parole del subcommissario della Figc Alessandro Costacurta che riferendosi alle squadre B ha dichiarato in un’intervista “parteciperanno al campionato (di Serie C, ndr) regolarmente, potendo essere promosse o retrocedere”, sottolinea come tali decisioni che riguardano non solo la Lega Pro ma anche la Lega B debbano essere discusse e condivise fra le varie componenti e non annunciate senza un confronto serio e programmatico. Pur nella consapevolezza dell’importanza della crescita dei giovani, mission che la Lega B si è già data da diversi anni come dimostrano i numeri che la vedono per oltre il 30% popolata da giocatori under 21, tali decisioni vanno a incidere sulle caratteristiche del campionato di B e per questo devono essere oggetto di attenta riflessione e confronto, partendo inevitabilmente dalle specificità della B, fondata su valori inalienabili quali la presenza sul territorio e i giovani".