Fifa, Infantino: "Da tifoso interista mi aspetto qualcosa nel derby"

Premiato a Barcellona al Congress Sport Web per il suo sostegno alla creazione della VAR, Gianni Infantino in esclusiva ci ha anticipato le sue aspettative per Milan-Inter di domani sera: "Se mi aspetto qualcosa da tifoso interista? Mi aspetto che succeda qualcosa di particolare ma non lo dico. Tra l’altro Rino Gattuso è un amico e dirò a lui privatamente quello che mi aspetto".



Il numero uno del calcio mondiale continua: "Il 9 marzo l’Inter compirà 110 anni? Sì, quella dell’Inter è una bella storia che ha fatto emozionare milioni di persone. È una squadra un po’ pazza che ci fa soffrire ma è forse anche grazie al fatto che sono tifoso interista che poi sono diventato il presidente della FIFA. Auguri all’Inter”.