Ferrero: "Samp-Milan 2-1. Schick? Era dell'Inter..."

"I pronostici portano un po' sfiga, ma non mi piace la cautela: Sampdoria-Milan finisce 2-1 per noi. Quest'anno possiamo divertirci. Tolte le sei big, voglio arrivare primo tra le altre 14". Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, fa lo sfrontato. Tra campionato in corso, mercato e altri aneddoti, ecco le principali dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport.



"Montella è un ragazzo d'oro, se alla Samp non è andato bene la colpa fu mia. Io però amo Mihajlovic, è come me: pane al pane e vino al vino. Lui e Montella sono un po' come il diavolo e l'acqua santa. Giampaolo non credo sia già pronto per una big. È un creatore del calcio, perfetto per un club dove bisogna inventare".



"Eto'o non lo riprenderei, Cassano è cresciuto mandando a quel paese tutti quanti. E alla fine si creano delle etichette, a volte esagerate. Schick non voleva rimanere, altrimenti lo avrei tenuto un altro anno. Il problema di questi giocatori sono i procuratori, che li trattano come fossero opere d'arte, ma hanno solo 20 anni. Lo volevano tutti: Monaco, Psg, Juventus, Roma. In giallorosso potrà diventare un principino. Ma sarò onesto: senza il blocco del governo cinese oggi sarebbe all'Inter con Skriniar".



"Ferrero di facciata alla Samp e Garrone paga? Basta con questa storia, mi sono rotto i cog...! Garrone non esiste! L'Italia è il Paese degli invidiosi, dei fancazzisti e del sospetto: ho la terza elementare, sto studiando l'inglese e non ho l'elicottero privato. Se avessi un titolo di studio e una dinastia alle spalle sarei apprezzato da tutti. Magari ci fosse ancora dietro Garrone! Avremmo la Erg come sponsor, invece non c'è. I gruppi cinesi? Ma chi sono? Per me non esistono, potevano pure restare in Cina. Il nostro calcio dovrebbe rimanere nelle mani dei presidenti italiani. Se i cinesi arrivassero a Genova con tanti soldi non venderei mai la Sampdoria. Il sogno? Sono romano e romanista, sogno di comprare la Roma. Io farei l'ottavo Re e Totti l'Imperatore. Pallotta? Non si chiama Pallotta, ma 'Parlotta'. Dai scherzo, io nemmeno lo conosco...".