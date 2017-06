Felipe Melo-Palmeiras, è fatta: accordo con l'Inter per la rescissione

Felipe Melo è praticamente un giocatore del Palmeiras. L'ufficio stampa del centrocampista brasiliano ha infatti annunciato su Twitter che la trattativa con l'Inter per la rescissione del contratto è stata positiva e "da questo momento ogni tipo di comunicazione spetterà al Palmeiras".



Felipe Melo, nei giorni scorsi, non era stato convocato da Stefano Pioli per il ritiro di Marbella, chiaro segnale che la sua avventura in nerazzurro è giunta al capolinea. Un'avventura inziata nell'estate del 2015 per la ferma volontà di Mancini che lo volle al suo fianco e spinse il club di Corso Vittorio Emanuele ad acquistarlo dal Galatasaray per 3,5 milioni di euro.

Foram positivas as tratativas entre @_felipemelo_ e @Inter . Qualquer informação, a partir de agora, será com a @SEPalmeiras . — Fair Play Assessoria (@Fair_Play) January 3, 2017