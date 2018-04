Felipe Melo: "Inter-Juventus, la decide Icardi"

Oggi lotta con il Palmeiras nel Brasileirao, ma Felipe Melo è anche un doppio ex di Inter-Juventus che si giocherà sabato sera: "Devo ringraziare tantissimo i bianconeri e non posso dire che non è nel mio cuore perché ho una storia lì, ma sono interista da piccolo, dai tempi di Simeone e Veron che sono i miei idoli, e spero vincano i nerazzurri. Se la squadra entra in campo concentrata, può vincere. Un risultato? Dico 1-0, con gol di Icardi" le parole a FcInter1908.it.



Il brasiliano non vede i bianconeri in crisi: "Può permettersi di perdere una partita senza crollare. È ancora in testa al campionato ed è molto forte. Inter e Napoli non possono pensare che la Juventus sia morta, quest’anno non l’ho vista perdere due partite di seguito".



Tornando ai nerazzurri: "Thohir non capisce niente di calcio, mentre ho avuto poco tempo per conoscere la proprietà cinese. È difficile così. Non so se i cinesi siano vicini alla squadra, noi a volte per parlare con il presidente ricorrevamo alle video conferenze, non era così vicino al club, aveva altri interessi da seguire così come Suning oggi".



Felipe Melo svicola dall'argomento Frank de Boer ("Non ne parlo") ma dà un consiglio alla sua ex squadra: "L’Inter deve saper aspettare Gabigol, perché rischia di ripetere quanto successo ad esempio con Coutinho, che in nerazzurro ha fatto così così e poi al Liverpool è diventato un fenomeno".