Fassone: "Milan umiliato, in estate euforia eccessiva"

"Domenica l'abbiamo vissuta come un'umiliazione che non deve più succedere, non potevamo far finta che non fosse successo nulla". Marco Fassone (alla presentazione del libro "Favole portafortuna per tifosi milanisti, da 0 a 99 anni" del nostro Carlo Pellegatti) non si nasconde: il Milan, sconfitto 3-0 a Verona, vive un momento nerissimo e i dirigenti, insieme a Rino Gattuso, hanno scelto di mandare la squadra in ritiro in vista della sfida di sabato con l'Atalanta annullando anche la cena di Natale: "C'era grande depressione, non c'era l'umore giusto per festeggiare. A questo punto sabato non sarà una gara come le altre: questa squadra ha bisogno di stare insieme per capire quali problemi ha. In estate si è vissuto un'euforia anche eccessiva a posteriori. Conosco il calcio: c'era un entusiasmo incredibile, altrettanto velocemente cala. Spero e credo che non ci vogliano 99 anni per ricrearlo".



Momento nero anche sul piano societario, certificato anche dalla bocciatura del voluntary agreement: "È stata una scelta politica: questa Uefa non è quella di Platini, i club che fanno investimenti importanti come il nostro non sono visti in modo positivo. Mi spiace che passi la versione che sia stata una bocciatura dei nostri piani, non è così". Una battuta, infine, anche sulla proprietà cinese: "C'è una differenza culturale di migliaia di anni, non si può cambiare e ci vuole pazienza. C'è tutta una filosofia dietro che mette in difficoltà anche a me venire a raccontare qui, perchè non la conosco bene nemmeno io".



Fassone ha parlato anche del possibile arrivo di Kakà come dirigente: "Io l'ho conosciuto un po' meglio 15 giorni fa. Ho speso un'oretta con lui e suo papà. Ci siamo scambiati un po' di idee su quello che lui intende come il suo di futuro e su quello che noi vediamo come futuro del Milan e lui si è preso questo mese per decidere cosa fare. Sicuramente prima di Natale credo che ci sarà la possibilità di sentirsi, anche per vedere se le favole durano, continuano, finiscono o, magari ritorneranno".



Infine, sul nuovo stadio: "San Siro è fantastico, un simbolo, un'icona. Un orgoglio per i milanisti. Ciò non toglie nel calcio moderno uno stadio come il nostro, per com'è oggi, non ci permette di essere competitivi e quindi dobbiamo studiare cosa fare per permetterci di poter competere su più livelli".