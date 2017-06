Fassone: "Milan forte in breve tempo, faremo investimenti importanti"

"L'Europa League per qualcuno è più un peso che un vantaggio. Noi crediamo che sia un passaggio obbligato per riprendere le abitudini a giocare in quel contesto, a riprendere l'abitudine di avere la partita infrasettimanale. Se abbiamo l'obiettivo di andare in Champions già dal 2018/2019, l'obiettivo Europa League per noi sarebbe un passaggio fondamentale". Marco Fassone sgombra il campo dai dubbi e a Milan Tv ribadisce la volontà del Milan di mantenere il sesto posto.



Nessun dubbio anche sulla permanenza di Montella: "Ogni tanto basta fare un pareggio e rispuntano i dubbi. Il mister ha la stima totale di dirigenza e proprietà. Con lui ci si sente quotidianamente. Sgombriamo per l'ennesima volta dal tavolo qualsiasi possibile dubbio sulla guida tecnica del club".



La volontà è quella di regalare all'allenatore una squadra competitiva: "La base ce l'abbiamo, per fortuna. E' evidente che faremo qualche innesto, che metteremo qualche giocatore di esperienza, qualche giocatore di qualità che elevi il tasso tecnico del club. A dimostrazione del lavoro che è stato fatto in passato, molte delle basi di questo club arrivano dal settore giovanile".



Il dirigente rossonero fa quindi chiarezza sulle intenzioni della nuova proprietà: "Fin dal primo Cda abbiamo sottoposto alla nuova proprietà e agli azionisti il piano dell'anno prossimo evidenziando come, a fronte degli investimenti importanti che intendiamo fare per rinforzare la squadra e per essere competivi nel più breve tempo possibile, si genererà la necessità di fare degli aumenti di capitale, che abbiamo già programmato e previsto. Il presidente ha accolto la richiesta del cda e si è già impegnato a garantire alla società un apporto di capitali importanti".



I tifosi rossoneri non devono dunque preoccuparsi: "Abbiamo fatto un'attività di finanziamento da circa 120 milioni attraverso la quale otteremo i fondi per sostenere la campagna acquisti e poi c'è una gestione del Milan che l'anno prossimo avrà ancora delle perdite. E queste perdite, che sappiamo già in che misura, saranno compensate dagli azionisti. Questo ci fa dormire sonni tranquilli e danno a chiunque il segnale di una proprietà presente, che vuole investire e che vuole avere un Milan forte nel breve termine".



A testimonianza di questa vicinanza, David Han Li, braccio destro di Li Yonghong e membro del cda, come riferisce il nostro Carlo Pellegatti si trova a Milanello insieme proprio a Fassone e domenica sarà a San Siro per assistere alla sfida con la Roma.