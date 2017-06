Fantacalcio, il pagellone della 20ª giornata: 10 a Kalinic, 0 a Dzeko

10 KALINIC – Dicono che la Cina lo tenti perché guadagnerà dieci volte di più. Magari dopo il gol alla Juve cambierà idea perché si sentirà il re di Firenze. E, se non dovesse averne ancora sentito parlare, spiegategli cos’è il fantacalcio. Perché da domenica sera, avendo segnato a Buffon, in un posticipo serale (quando cioè sei quasi l’ultima speranza), è anche l’idolo di tanta altra gente che per averlo ha pagato molto più della Fiorentina.

9 BORRIELLO – Ne ha girate così tante che lui, ai gol dell’ex, si è abituato bene. E poi al Genoa aveva già segnato all’andata. Solo che stavolta, di gol, ne fa addirittura due regalando un pranzo domenicale meraviglioso a migliiaia di ragazzini. A novembre dicevano che sarebbe andato via da Cagliari, ora Vieri cominci a tremare: quota 15 si avvicina e dovrà pagargli la vacanza con decine di chupitos al giorno…

8 PETAGNA – Sarà tornato a casa mezzo mogio: non segnava da 3 mesi e 13 giorni e il suo gol alla Lazio si rivela completamente inutile. Eh no, Andrea, non completamente: hai fatto gioire tutti i fantallenatori che hanno creduto in te. Il suo 8 è il premio agli “strani” eroi del weekend, utilissimi proprio come Petagna: Pellissier, Simeone, Higuain, Quaison e soprattutto Caprari con quel rigore al 94’.

7 GAGLIARDINI – C’è gente che ha passato il sabato sera in casa a vedere Inter-Chievo solo per vedere come se la cavava questo ragazzo pagato più o meno 28 milioni al suo debutto in nerazzurro: sfiora il gol una, due, tre volte, immagini i voti alti (che poi arriveranno) e pensi che prima o poi, un giorno, segnerà pure. E sei felice di averlo pagato meno dell’Inter.

6 BELOTTI – Il Gallo è il Gallo e non tradisce praticamente mai: segna anche contro il Milan. Ma questa storia che non batte i rigori deve finire: perché mai uno come lui non dovrebbe imparare a calciarli? In più c’è un giallo di troppo: salterà il Bologna, chi ce l’ha al fantacalcio si sente già sconfitto.

5 ALEX SANDRO – A Buffon e alla BBC una partita storta gliela perdoni pure, a lui no, non questa almeno. Perché gioca contro un ragazzino (Chiesa) e invece di arare la fascia si fa asfaltare dal suo avversario senza neppure un mezzo assist. E in più si fa ammonire: peccato originale fantacalcistico.

4 LAMANNA – C’è chi a inizio anno si è portato via Lamanna a 1 credito (o magari ha fatto anche l’asta) sperando che Perin recuperasse il più tardi possibile. I 4 gol subiti a Cagliari (non senza responsabilità) sono dedicati a chi non si è dispiaciuto neppure un pochino per il nuovo infortunio del portiere titolare del Genoa.

3 DYBALA – Se hai la Joya al fantacalcio lo schieri. Obbligatoriamente. Lo sai che a Firenze è dura, ma speri fino all’ultimo: speri finché lui, già sciaguratamente ammonito, non scarta l’ultimo difensore e solo davanti al portiere, a pochissimi minuti dalla fine… Mamma mia, cos’ha sbagliato Dybala!!!

2 LJAJIC – Ecco l’uomo che ha cambiato la storia: ok, non quella del campionato, ma di sicuro non solo quella di Torino-Milan. Immaginatevi se non avesse calciato quel rigore in braccio a Donnarumma: si andava 3-0, magari Bertolacci o Bacca non avrebbero segnato e migliaia di partite di Fantacalcio sarebbero finite diversamente…

1 ROMAGNOLI – Si era garantito la presenza nel pagellone anticipando Bacca in piena area e facendo un regalo a Hart: leggere nel manuale alla voce “come evitare i gol dei compagni”. Poi si fa espellere quasi al 90’ e sai che il suo voto si abbasserà ancora.

0 DZEKO – Manca Perotti, Totti è in panchina: quando l’arbitro fischia il rigore per la Roma sei certo che lo batta Dzeko ed esulti in partenza. Poi lui fa lo Zaza e spegni la tv. Così eviti di guardare il resto che forse è anche peggio del rigore…