Fantacalcio, i voti: Nainggolan top, Candreva terzino è un danno

Da 10 a 0 ecco i voti del Fantastorie della 26ª giornata di campionato.

10 NAINGGOLAN

Il Ninja avrà anche i tatuaggi da bad boy e una lingua tagliente, ma chi l'ha comprato al Fantacalcio avrebbe voglia di riempirlo di coccole: se fai due gol a San Siro, nel posticipo domenicale, dopo che avevi già segnato nelle tre partite precedenti, sei semplicemente un mito. E poi che gol, mica roba per tutti...

9 CALDARA

L'unico problema della sua incredibile doppietta è che l'ha realizzata a Napoli: ovviamente non lo è per l'Atalanta, ma alzi la mano chi non conosce almeno un amico che si è lamentato nella chat di whatsapp del Fantacalcio per averlo lasciato in panchina. Però che goduria per chi l'ha schierato...

8 BIRSA

Ecco, invece, il gol che quasi nessuno (dotato di un minimo di senso logico) si è lasciato scappare: se un trequartista gioca in casa contro il Pescara di Zeman schierarlo è obbligatorio perché sai che ti regalerà almeno un assist. Valterone va ben oltre: il suo +3 è un gioiello.

7 BELOTTI

Il rigore sbagliato a inizio secondo tempo dell'ultima partita della giornata fa disperare migliaia di fantallenatori. Ma lui non dà neppure il tempo di versare la prima lacrima che si riscatta con un gol. Poi ne fa anche un altro e allora l'errore è cancellato. O forse no. Perché il dubbio assale non solo Mihajlovic: "Dove sarei se Belotti sapesse tirare i rigori?". Gallo, non aver paura: ma qualcuno che ti giudica per questo forse c'è...

6 BRUNO FERNANDES

Riesce nell'impresa di ricevere un voto (6,5 sui principali quotidiani sportivi italiani) in soli 7 minuti di gioco e senza alcun bonus, semplicemente perché avvia l'azione che porta la Sampdoria al pareggio: qualcuno avrà gioito perché magari sarebbe rimasto in dieci o semplicemente per il buon voto, ma qualcuno non l'avrà presa bene perché dalla panchina magari sarebbe entrato un Castro, un Perotti o persino un sorprendente Ntcham.

5 SIMEONE

Quarta partita consecutiva senza gol: eppure il Genoa ha preso praticamente d'assedio la porta del Bologna. Proprio nel momento in cui è diventato titolare in pianta stabile ha cominciato a eclissarsi: al Fantacalcio è un problema...

4 CANDREVA

No, non è solo colpa sua. Pioli ormai lo schiera stabilmente largo nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 e di fronte non ha sempre l'Empoli. Così lui perde energie e davanti combina assai poco. I fantallenatori si disperano: hanno speso tanti soldi per un'ala e si ritrovano un terzino.

3 CERRI

Cerri chi? Cerchiamo di spiegare: Zeman gli fa giocare la prima da titolare e lui fa subito gol. Normale che la settimana successiva diventa uomo mercato (nelle leghe dov'è ancora aperto) o l'uomo da rilanciare per chi l'aveva già preso a gennaio. E lui come risponde? Scena muta col Chievo, con l'aggiunta di un'ammonizione.

2 REINA

Sul campo Maksimovic e Albiol fanno più danni di lui, ma al Fantacalcio sono molti di più quelli che schierano Reina che i due difensori. E soprattutto il portiere regala in dote i due punti di malus che stanno diventando una bruttissima costante. A inizio anno nessuno pensava che il Napoli avrebbe subito così tanti gol.

1 KESSIE

Come rovinare tutto in tre minuti: l'Atalanta sta vincendo, tu stai facendo un partitone, perché farsi buttare fuori con due falli uno dietro l'altro? Comandante Kessie, stavolta non ci metteremo ai tuoi ordini...

0 BERARDI

Lasciamo stare l'arbitro anche se secondo Di Francesco è colpa sua se Berardi ha sbagliato un rigore, perché l'ha innervosito ammonendolo per una simulazione che non c'era. Sarà, ma intanto al Fantacalcio fa -3,5. E da quando è rientrato non ha ancora fatto gol. Un disastro totale: così, altro che Juve...