Fantacalcio, i voti: For…ever Banega, Milik mai più

Da 10 a 0 ecco il pagellone della 28ª giornata di Serie A, rivisitata in chiave Fantacalcio.

10 BANEGA

Dieci è il bonus che regala a chi ha creduto in lui. Dieci è il virtuale numero di maglia per chi fa il trequartista. Dieci è il voto inevitabile per uno che segna tre gol nella stessa partita, più di quanti non ne avesse fatto fino a domenica. For…ever Banega.

9 PELLISSIER

Lunga vita al suo barbiere. “Il gol è mio, tutto merito dei capelli a spazzola”. Va a prendersi il +3 con forza anche in sala stampa come solo i grandi fantacampioni sanno fare. Maledetto sia il tempo che scorre: rientrava da un infortunio, acciacchi dovuti all’età…

8 JANKTO

Un gol, due assist. “Raga, questo è forte forte, eh…”. Da quanti mesi lo sentite dire dal classico fantatalent-scout… Il suo grande giorno è arrivato: l’anno prossimo fateglielo pagare almeno 50 crediti, tanto non potrà affrontare sempre il Pescara

7 MUNTARI

Lo eleggiamo fantarappresentante dei +3 più belli: quelli che in campo non servono e per questo fanno rosicare tremendamente l’avversario. Il suo gol non solo è inutile, ma pure un po’ bruttino, simile a uno che realizzò contro la Juve (e che nessuno cancellò) molti anni fa, anche quello inutile, anche quello bruttino. Da salvarsi la foto sul telefonino…

6 PERISIC

Voti buoni, ma non troppo. Nessun 7 o 7,5, per capirci. L’Inter vince 7-1 contro l’Atalanta (sette a uno!) e quella che è di fatto la seconda punta (inteso come secondo giocatore più offensivo) non nolo non segna lo straccio di un gol, ma non regala neppure un assist.

5 BACCA

Detto che qualche folle potrebbe aver lasciato fuori visto che giocava contro la Juve, il suo gol si deprezza a fine partita quando si inventa capopopolo e si scaglia contro Doveri che lo guarda in cagnesco. Proprio ora che era tornato in forma e che il Milan sfidava il Genoa in casa, si becca una squalifica inutile… Anzi, dannosissima.

4 PJACA

Qualche anno fa, per attaccare il “Genio” Dejan Savicevic, qualcuno suggerì di informarlo che nel calcio avevano inventato il passaggio. A Pjaca qualcuno dica che per vincere le partite bisogna far gol. Perché lui fa tutto bene, Zapata impazzisce per (non) stargli dietro, ma poi lui divora tre occasioni. E sono davvero troppe…

3 SCUFFET

Con un timore infinitamente piccolo di smentita è legittimo credere che nessuno, ma proprio nessuno, l’abbia schierato al Fantacalcio, essendo il portiere di riserva dell’Udinese: ma il fatto che un ex fenomeno esordisca in campionato subendo quel gol non potevamo non sottolinearlo…

2 TOTTI

“Mister, ho mal di schiena”. Eh no, capitano. Così non va bene: vero, Spalletti l’aveva detto che non ti avrebbe fatto giocare titolare, ma tutti speravano che a Palermo almeno qualche minuto l’avresti fatto. Al Fanta, poi, non conta se hai detto la verità o no…

1 MILIK

"In questo momento non è brillante". La sentenza di Maurizio Sarri, dopo averlo lasciato in panchina 90 minuti contro il Crotone quando tutti i quotidiani lo davano titolare, è un macigno insostenibile per i fantallenatori: parliamo di decine di migliaia di ragazzi che hanno aspettato il suo ritorno per 4 mesi senza sostituirlo, magari si sono visti sfilare sotto il naso Petagna, Schick e tutti gli attaccanti esplosi (volendo esagerare) a campionato in corso, pur di tenersi Milik. E ora vieni a scoprire (di fatto) che non giocherà mai più…

0 BERISHA

In qualunque modo giochiate, qualunque giornale o sito internet abbiate scelto per la vostra fantalega, c’è una verità incontrovertibile: se avete schierato Berisha, avete fatto quasi certamente una brutta fine. 7,5 punti di malus, perché oltre ai 7 gol subiti, si è fatto pure ammonire. Record quasi imbattibile.