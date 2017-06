Fantacalcio, i voti della 27ª giornata: Gagliardini vale 10

Da 10 a 0 ecco il pagellone della 27ª giornata, rivisitato in chiave Fantacalcio.



10 GAGLIARDINI

Perisic ci perdoni, Belotti e Mertens pure: ma il top è lui. Se un calciatore ringrazia pubblicamente i fantallenatori sui social network per il suo primo +3 in carriera, è il segnale che ormai è nata una nuova era: mogli e fidanzate passeranno in secondo piano anche nelle dediche. Fino a settembre, del resto, è probabile che Gagliardini si scannasse all’asta con gli amici per il Papu, quindi sa cosa significa.



9 BELOTTI

Alle 16.30, nelle chat di Fantacalcio di tutta Italia, comincia a circolare la speranza tra gli avversari di Belotti: Torino-Palermo, mancano meno di 20 minuti e non ha ancora segnato… Alle 16.40, quando ha già fatto il terzo, pare si sia segnalato un picco nell’uso del carattere “o” su Whatsapp: erano tutti a cantare insieme al Galloooooooooo. Gli diamo 9, come i bonus che regala: la prossima volta, però, ci aspettiamo una dedica su Instagram…



8 RISPOLI

Un coast to coast, manco fosse Weah. Oddio, non salta neppure un avversario e il tiro non è certo indimenticabile, ma vale +3 lo stesso ed è il terzo stagionale: per uno che fa il difensore del Palermo niente male no? L’anno prossimo, ammesso che lui sia in A, vedrete come sale il prezzo…



7 TATARUSANU

Acquistare il portiere della Fiorentina è un caso fantacalcistico da almeno un decennio: spesso non puoi permetterti di affiancargli un altro big. Così, quando i viola sono in trasferta sei lì che tremi. E se il Tata esce indenne da Bergamo (e porta a casa pure bei voti) è un trionfo inatteso.



6 MURIEL

Ormai siamo alla sentenza definitiva: anche questo non è stato l’anno di Muriel. Un assist e 6,5 sparsi qua e là: ma giocava in casa contro il Pescara e se non segni neppure in casa contro il Pescara di Zeman la speranza è persa. Ma tanto, la prossima estate, ce ne saremo dimenticati tutti e lo diremo ancora: “Questo è l’anno di Muriel”. E sprecheremo caterve di milioni…



5 KEITA

Entra con la Lazio sull’1-0, il Bologna attacca e ci sono spazi enormi per volare in contropiede. E lui cosa fa? Non tira mai, litiga con Milinkovic-Savic e si becca pure un’ammonizione: immaginate le imprecazioni di chi lo aveva schierato affidando a lui tutte le speranze per l’ultima partita della giornata. Lui poi sorride sui social a fine gara, i fantallenatori no…



4 CUADRADO

Allegri annuncia che sarà titolare e allora lo schieri anche tu, senza dubbi, anche perché quell’Udinese senza Thereau lascia immaginare una Juve travolgente. Cuadrado, invece, non travolge mai, tranne quando si fa ammonire. E allora fatevi i conti: brutti voti, mezzo punto di malus e salterà pure Juve-Milan, dove lo immaginavi travolgere Vangioni. Ha stravolto, quello sì, tutte le nostre immaginazioni.



3 MACCARONE

Gioca in casa contro un Genoa in caduta libera, Mchedlidze è fuori per infortunio, così hai la certezza che lui sia titolare: lo immagini già sfoderare la maglia speciale col numero 100 per i gol segnati all’Empoli e sei pronto a inviare la foto di un big mac al tuo avversario. È lui, invece, a inviarti lo screenshot del live di Empoli-Genoa: accanto al nome di Maccarone c’è un bel cartellino giallo…



2 FAZIO

I 4 in pagella fioccano: proprio lui, l’uomo che ha reso orgogliosi migliaia di fantallenatori che l’hanno acquistato a 1 credito a inizio anno, ritrovandosi quasi per caso il perno della difesa romanista. Contro Mertens è andato in tilt: Spalletti giura che non è stanco, ma state certi che qualcuno lo manderà in panchina a rifiatare…



1 DESTRO

Infortuni tanti, panchine troppe, gol sempre meno: se contro la Lazio Donadoni preferisce far giocare Verdi falso 9 anziché lui deve esserci un motivo. Lo capisci quando entra e quasi non tocca un pallone che sia uno. E allora ti chiedi perché Galliani, che pure ha comprato gente come Weah, Shevchenko e Ibrahimovic, andò a citofonargli a casa…



0 BERARDI

Sui social gira una sua foto in bianco e nero con la scritta “Reggio Emilia, 1954: ultimo gol di Berardi in A”. A Crotone doveva essere la sua partita, quella del riscatto dopo il rigore sbagliato col Milan, quella della rinascita: riesce nell’impresa di non tirare mai in porta. A Crotone. Ormai è chiaro: il premio fanta-bidone dell’anno non glielo toglierà nessuno!