Fair Play Finanziario, Milan e Inter attese dall'Uefa il 20 e 21 aprile

Dopo essersi affrontate tre volte in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, Milan e Inter si ritrovano fianco a fianco in un'altra partita: quella del Fair Play Finanziario. Rossoneri e nerazzurri sono attesi a Nyon dall'Uefa per incontrarsi con l'Organo di Controllo Finanziario per Club della federcalcio europea: il club di via Aldo Rossi il 20 aprile (lo stesso giorno del Psg, "interrogato" in seguito alle spese pazze, Neymar e Mbappé su tutti, della scorsa estate), il Biscione il giorno seguente.



L'Inter, sottoposta a settlement agrrement dal 2015, attende una verifica sui conti della scorsa stagione: lo scorso giugno il club nerazzurro aveva fatto sapere che "la perdita di esercizio risulta soddisfare i criteri stabiliti dal FPF per l'anno fiscale 2016/17" ma ovviamente gli ispettori dell'Uefa - rimasta in contatto con la società nel corso dei mesi - vogliono controllare di persona per poi dare un giudizio definitivo entro inizio maggio.



Discorso diverso per il Milan: dopo il rifiuto del voluntary agreement, l'Uefa dovrà decidere di un settlement agreement con tempistiche simili ai cugini. Incontro a metà del mese (dovrebbe essere il 20) e decisione per maggio. Milan, al quale sono arrivati i primi 11 milioni dell'aumento di capitale richiesto dal CdA.