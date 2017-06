Facchetti jr: "Inter di morti in piedi". Candreva: "Chiediamo scusa"

L'accusa è pesante, tanto più che arriva da Gianfelice Facchetti, figlio dello storico capitano e poi presidente dell'Inter morto nel 2006: "Anche se non lotti per lo scudetto devi correre - ha detto a Radio Deejay -. C'è un'etica del lavoro che va rispettata, sei strapagato per farlo. Non vado spesso allo stadio, di certo questo momento non aiuta: ormai nel weekend preferisco fare altro, come andare in montagna, piuttosto che vedere questo gruppo di morti in piedi".



"Quando si soffre così - continua Facchetti jr - la voglia la devi cercare in fondo alle tasche. I discorsi si sono sprecati, le parole dovrebbero dirle chi comanda e chi va in campo. Prima di ogni cosa ci deve essere amor proprio, non solo per i tifosi: è il tuo lavoro, sei un privilegiato. Devi farlo. Manca anche un senso di appartenenza: serve qualcuno che lo faccia sentire e insegni agli altri quanto è pesante la maglia dell'Inter, qualcuno come Gabriele Oriali. Ma non credo basti per spiegare il crollo delle ultime settimane".



Non basteranno le scuse di Antonio Candreva a far tornare l'entusiasmo al figlio di Giacinto: "È un anno particolare per noi: siamo partiti con delle difficoltà e non ci nascondiamo che potevamo far meglio. È un anno negativo, però ci rifaremo, la voglia è di tornare in alto. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, che sono tanti ovunque. Dobbiamo e possiamo fare di più".