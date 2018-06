Fabio Capello: "Il 'mai alla Juve'? Le cose cambiarono"

Fabio Capello è tornato a parlare di quando lasciò la Roma nell'estate del 2004: "Vero, dissi "mai alla Juventus" ma era uno-due anni prima (in realtà a febbraio del 2004 disse "Non andrei mai ad allenare i bianconeri che reputo comunque, in assoluto, tra le prime cinque società al mondo. Non mi interessa andare lì" ndr), in seguito le cose cambiarono. Sono stato 5 anni in giallorosso e mi ero reso contento che non avevo più nulla da dare, tornavo a casa scontento" le parole al Corriere dello Sport.



Il tecnico, che nel corso degli anni ha detto no all'Inter ("Siamo stati vicini 4-5 volte ma al'ultimo una volta frenavano loro e quella dopo io") e Nazionale ("Una sola volta, avevo altre cose in testa"), non è sorpreso dall'addio di Zidane al Real Madrid: "Lui è uno come me, non facile al compromesso e Perez voleva tre punte e cambiare portiere. Già a febbraio ha cominciato a pensare all'addio".



Capello parla così dei primi tre allenatori (classifica alla mano) dello scorso campionato: "Allegri sente sulla pelle la partita e sa cambiare in corsa. Sarri fa un calcio divertente ma il suo disimpegno nelle coppe non l'ho capito, non mi è piaciuto. Anche Di Francesco è bravo ma non si fermi a una sola idea tattica".