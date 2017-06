Evra torna a Vinovo e saluta i tifosi: "Sarò juventino per sempre"

Patrice Evra è tornato a Vinovo per salutare i suoi ex compagni della Juventus. A svelare la visita del terzino è stato Dani Alves, che ha pubblicato su Instagram un video molto simpatico nel quale compare con il francese passato al Marsiglia e attualmente infortunato per un'eloganzione alla coscia sinistra. Sulla pagina Facebook della Juventus Evra ha invece mandato un messaggio a tutti i tifosi bianconeri ricordando i due anni e mezzo passati a Torino: "Sarò juventino per sempre".

Mira miraaaaaaaaa, ma brotha @patrice.evra in tha houseeee!!! #welovethisgame @goodcrazyinthahouse Un video pubblicato da DanialvesD2 My Twitter (@danialves23) in data: 3 Feb 2017 alle ore 02:22 PST