Evra questa volta bacchetta i social: "Meno foto, più aiuti"

Grande frequentatore di Instagram, dove alterna scenette divertenti a momenti di allenamento con la Juventus, questa volta Patrice Evra ha preferito fermarsi, non risparmiando bacchettate a chi ha usato i social un po' troppo liberamente sulla tragedia della Chapecoense. In un video-messaggio dai toni seri, ecco il messaggio del terzino francese: "Vorrei condividere il mio dolore per tutte le famiglie, le donne e i bambini che hanno perso i loro mariti e padri. E’ davvero una grande tragedia. Io ho evitato di mettere una foto e chiedo a tutti coloro che possono di aiutare queste famiglie con le loro preghiere, con il loro sostegno e anche finanziariamente. Dio benedica tutti quegli uomini e donne. Amen".

Olá eu só iria compartilhar minha dor para todas as mulheres de famílias e crianças que perderam seus maridos no avião é verdadeiramente uma grande tragédia, então ao invés de apenas colocar uma imagem no meu Instagram peço a todos que aqueles d ajuda essas famílias com suas orações, com seu apoio e também financeiramente Deus abençoe todos aqueles homens e mulheres Amém#forçachape#family#brazilian#chapecoense Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 30 Nov 2016 alle ore 07:31 PST